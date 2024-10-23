Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью НТВ опроверг слухи о расколе в БРИКС. Он указал, что страны — участницы объединения не сотрудничают против кого-то. News.ru

Песков подчеркнул, что все страны БРИКС сотрудничают ради собственных национальных интересов. Он отметил, что проекты в экономической и финансовой сферах, а также создание совместных инвестиционных платформ направлены на благо государств-участников, а не на противодействие другим международным структурам. Деловая газета «Взгляд»

Песков подчеркнул, что БРИКС не является в полном смысле организацией, но при этом объединяет страны с одинаковым видением перспектив развития. Москва24