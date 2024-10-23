Речь Путина на широком заседании БРИКС заняла 15 минут

Речь президента РФ Владимира Путина на расширенном заседании саммита БРИКС в Казани заняла около 15 минут, после чего российский лидер передал слово по кругу другим главам делегаций.

Глава российского государства на правах хозяина саммита выступал первым. Он сначала упомянул повестку встречи и предложил рассмотреть актуальные вопросы работы БРИКС, прежде всего в экономической и гуманитарной сферах. Путин остановился на теме формирования многополярной модели, рассказал о кризисных рисках для мировой экономики, в том числе из-за санкций, и огласил инициативы РФ в рамках БРИКС, включая формирование зерновой биржи, новой инвестиционной платформы, Альянса в области искусственного интеллекта и так далее.

Закончив речь, Путин передал было слово лидеру следующей страны - Бразилии, но образовалась заминка, так как бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва участвует в саммите по ВКС, причем в этот момент его не оказалось в кадре.

"А, извините, он у нас выступает по видеосвязи, поэтому прошу выступить председателя Китайской Народной Республики", - сказал президент РФ.

Следующим за Си Цзиньпином выступил президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси. И только после него к коллегам обратился по ВКС президент Бразилии.

Перед заседанием в расширенном составе, которое идет в открытом для СМИ режиме, лидеры "десятки" встретились в узком составе. При этом общение руководителей стран БРИКС и других гостей саммита началось еще накануне с серии двусторонних встреч и неформального обеда. Вечером в Казани состоится торжественный прием от имени президента РФ в честь глав делегаций, а в четверг саммит продолжится в формате "аутрич" / "БРИКС плюс" с участием почти 40 лидеров стран, представляющих глобальный Юг, и глав многосторонних организаций.

Продолжится также марафон двусторонних встреч Путина с иностранными лидерами и главами международных организаций. В четверг по итогам саммита президент РФ даст пресс-конференцию.