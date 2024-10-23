Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью НТВ опроверг слухи о расколе в БРИКС. Он указал, что страны — участницы объединения не сотрудничают против кого-то.

Это не так. В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов, — подчеркнул Песков.

По словам представителя Кремля, объединение разрабатывает проекты в сфере экономики и финансов, создает инвестиционные платформы. Однако это делается в интересах стран, а не в качестве альтернативы существующим системам.

Ранее член комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов заявлял, что Россия предложила создать единую платежную систему БРИКС, которая позволит проводить трансграничные расчеты без оглядки на санкции со стороны Запада. Работу этой системы хотят организовать в течение года.

Также президент России Владимир Путин в рамках заседания саммита БРИКС предложил обсудить углубление финансовой интеграции объединения. Еще одной актуальной темой он назвал сотрудничество государств объединения на международной арене и призвал уделить внимание вопросам разрешения острых региональных конфликтов.