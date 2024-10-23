Песков назвал тему, обсуждаемую Путиным с лидерами стран, прибывших на саммит БРИКС

Тема вооруженного конфликта на Украине многократно обсуждалась в течение двухсторонних переговоров президента России Владимира Путина с лидерами стран, прибывших на саммит БРИКС в Казани. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Газета.Ru

«Украина много обсуждалась и поднималась в течение вчерашних двусторонних бесед, коих было немало у президента», — заявил пресс-секретарь президента. Lenta.ru

22 октября на полях саммита БРИКС Путин по-отдельности побеседовал с лидерами Китая, Индии, ЮАР и Египта. Также он встретился с главой Нового банка развития Дилмой Руссефф. ТАСС