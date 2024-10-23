Спикер МИД Мария Захарова прокомментировала решение Польши не требовать репараций от Германии и заявила о намерениях выслать российского посла Сергея Андреева, указав на искажение истины.

В своем Telegram-канале она подчеркнула, что такие шаги со стороны Польши указывают на возникновение размытия понятий правды и лжи.

Захарова упомянула, что Польша не планирует требовать от Германии выплаты за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны.

Кроме того, Захарова отметила, что польские власти подумывают о высылке российского посла, которого недавно облили красной краской во время церемонии возложения цветов к памятнику советским солдатам, освободившим Польшу от нацистской Германии.

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«К концу подходила первая четверть 21 века. Мужчины становились женщинами, а ложь называлась правдой», – заключила она.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша ранее приостановила дипломатическое сотрудничество с Россией и начала закрывать российские консульства на своей территории.