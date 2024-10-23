Президент Украины Владимир Зеленский представил свой «план победы», который, по словам помощника президента России Юрия Ушакова, о «многом говорит».

— Я слышал, что он предложил на днях не план переговоров, а план победы. Вот это о многом говорит, — сказал Ушаков, слова которого передает РБК.

Накануне Зеленский обошел столицы западных стран, чтобы представить свой план ключевым союзникам. Однако некоторые из них выразили обеспокоенность по поводу жестких сроков, которые были установлены в документе.

Позже президент Украины поручил разработать новый план действий для правительства в случае продолжения конфликта. По информации СМИ, в отличие от «плана победы», который он представил накануне, новый документ будет сосредоточен на внутренних инициативах и охватит такие области, как военно-промышленный комплекс, оборона, экономика и социальные вопросы.

Путин сделал заявление о переговорах с Украиной

«План победы» Зеленского подразумевает эксплуатацию ресурсов республики. Он говорил о том, что на Украине есть множество ценных ресурсов — стоимостью на триллионы долларов.