Cтраны БРИКС на деле оказывают позитивное влияние на мировую стабильность, сейчас такой курс особенно важен, заявил Путин в ходе заседании саммита объединения в Казани.

Российский лидер подчеркнул, что государства, входящие в объединение, "проявляют ответственность за будущее мира", внося вклад в решение острых региональных проблем. По его словам, именно в этом и заключается стратегия курса БРИКС на международной арене, который особенно востребован сегодня, "когда в мире происходят поистине кардинальные изменения".

Президент также заявил, что у стран БРИКС есть "огромный политический, экономический, научно-технологический и человеческий потенциал".

"При этом нас сплачивают общие ценности и мировоззрение. Справедливо будет сказать, что БРИКС включает в себя единомышленников – суверенные страны, представляющие разные континенты, модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры", – заключил Путин.

Ранее в рамках проходящего в Казани саммита председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Россия и КНР должны поддерживать глобальную стабильность. Кроме того, по его словам, Москве и Пекину следует расширять всестороннее стратегическое взаимодействие, в том числе на международных площадках, таких как ООН и Шанхайская организация сотрудничества.