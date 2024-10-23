Названа дата возможной ратификации Госдумой договора о партнерстве с КНДР

Комитет Госдумы по международным делам предложил рассмотреть ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР 24 октября. Об этом пишет ТАСС.

«Рассмотрев указанный проект федерального закона, комитет Государственной думы по международным делам решил (…) предложить Совету Государственной думы включить указанный законопроект в проект порядка работы Государственной думы на 24 октября 2024 года», - отмечается в решении комитета.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, предполагающий оказание военной помощи в случае агрессии против одного из его участников, был подписан в ходе государственного визита Владимира Путина в Пхеньян. После подписания глава КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что документ носит «миролюбивый и оборонительный характер».

Президент внес в Госдуму законопроект о ратификации договора 14 октября. В МИД России пояснили, что вопросов взаимной помощи в случае агрессии касается четвертая статья соглашения. Российское внешнеполитическое ведомство также подчеркнуло, что Москва расценивает атаки беспилотников Южной Кореи на КНДР как вмешательство во внутренние дела и призывает Сеул прекратить нагнетать обстановку на полуострове.