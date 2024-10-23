Путин прибыл в "Казань Экспо" для участия в заседании саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин приехал в "Казань Экспо". Сегодня здесь стартует рабочая программа БРИКС. Там лидеры стран-государств объединения примут участие в узком и расширенном составах. Ожидается, что по итогам будет принята Казанская декларация.

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Остальные лидеры "девятки" также прибыли в "Казань Эскпо" и все вместе сделали так называемое "family foto".

Отметим, что сегодня Владимир Путин продолжит марафон встреч с лидерами государств, в частности, он проведет переговоры с президентами Турции, Ирана, Венесуэлы.