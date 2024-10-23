МИД перенес брифинг Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ресурсы министерства подверглись масштабной DDoS-атаке. Об этом сообщают РИА Новости и ТАСС.

Захарова отметила, что сейчас специалисты работают над восстановлением работоспособности ресурсов МИД. Из-за атаки брифинг Захаровой перенесли на 14:00 23 октября.

DDoS-атака представляет собой попытку перегрузить интернет-ресурс трафиком и сделать его недоступным. В рамках DDoS-атак множество компьютеров (часто зараженных вредоносным ПО) одновременно отправляют запросы на один сайт или сервер.

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Ранее в департаменте международной информационной безопасности МИД РФ заявили, что с начала украинского кризиса интенсивность кибератак на российские ресурсы, включая ресурсы МИД, многократно возросла. В департаменте подчеркивали, что «акты вредоносного воздействия» хакеров фиксируются почти каждый день.