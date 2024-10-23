Стало известно, о чем говорили лидеры стран на ужине в ходе саммита БРИКС

Помощник президент РФ Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что на неформальном ужине участников саммита БРИКС затрагивалась тема Украины. Об этом сообщает ТАСС.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит БРИКС. В нем примут участие представители 36 государств, в том числе 22 мировых лидера.

Во вторник, 22 октября, Путин провел двусторонние встречи почти со всеми лидерами, приехавшими на саммит. После этого состоялся неформальный ужин президента с лидерами стран.

По словам Ушакова, во время ужина главы государств много говорили о Казани, Татарстане, об истории, а также о Волге и ее значении для россиян.

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После этого политики затронули несколько тем, которые непосредственно касаются саммита БРИКС, подчеркнул Ушаков. Он добавил, что «украинская тематика» во время ужина «затрагивалась».