Путин на неформальном ужине с лидерами БРИКС в Казани обсудил украинскую тематику

На неформальном ужине лидеров стран БРИКС в Казани затронули тему Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

На неформальном ужине лидеров на полях саммита БРИКС в Казани обсуждалась тема Украины, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Также в ходе ужина, по его словам, лидеры много говорили о Казани, Татарстане, истории и значении реки Волги для русского человека, а затем перешли к темам, касающимся саммита БРИКС, передает ТАСС.

Кроме того, Владимир Путин провел беседы в формате тет-а-тет практически со всеми лидерами, приехавшими на саммит, сообщил Юрий Ушаков. Он отметил, что обсуждались самые важные и чувствительные вопросы.

Эти встречи также состоялись накануне саммита и позволили затронуть ключевые темы, интересующие участников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, обсудят вопрос использования национальных валют в торговле между двумя странами.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Россия и Китай должны защищать международную систему, ядром которой является ООН.

Отметим, что в ночь на среду на саммит БРИКС в Казань прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.