Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права диктовать волю ООН по поводу визита генсека организации Антониу Гутерриша на саммит БРИКС, а его участие в мероприятии – лишь повод для истерики со стороны Киева. Газета.Ru

«Якобы он не имеет права куда-то там ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему?», - спросила Захарова. Она указала, что Украина диктует свою волю Организации Объединенных Наций. Дипломат поинтересовалась, какое право имеет Киев говорить, чтобы «мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику». Российская газета

22 октября МИД Украины осудил решение Гутерриша посетить Казань для участия в саммите БРИКС. Там также возмутились предшествующим отказом генсека приехать на первый Глобальный саммит мира в Швейцарии, который созвала Украина. Lenta.ru