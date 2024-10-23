Песков сообщил, с кем Путин проведет встречу на полях БРИКС

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Маудро на полях саммита БРИКС в Казани. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мадуро прибыл в Казань вечером во вторник, 22 октября. По прибытию венесуэльский президент рассказал журналистам, что надеется на беседу с Путиным и лидерами других стран. Говоря о возможной встрече с российским лидером, Мадуро отметил, что надеется обсудить вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Каракаса.

Песков в беседе с представителями прессы подтвердил, что в графике Путина запланирована встреча с Мадуро. Она состоится сегодня, 23 октября.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. РФ председательствует в организации с 1 января. Сейчас кроме РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в организацию входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне Путин уже пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, лидером Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. Также в здании казанской ратуши состоялся неформальный обед участников саммита.