Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не имеет права диктовать волю ООН по поводу визита генсека организации Антониу Гутерриша на саммит БРИКС, а его участие в мероприятии – лишь повод для истерики со стороны Киева. Ее слова приводит «Радио Sputnik».

Захарова задалась вопросом, с какой стати Украина считает, что генсек ООН не имеет права «куда-то там ездить, что-то говорить и так далее».

«Какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций в данном случае свою эгиду, эмблематику, символику никому без спроса не отдавала и не передавала. Генсек воспользовался такой возможностью, которую ему предоставили, и принял участие в этом мероприятии», — сказала представитель МИД РФ.

Она также напомнила, что Гутерриш принимает участие и в других похожих мероприятиях, поэтому приезд генсека ООН в Казань – повод для истерики со стороны Киева.

В ООН ответили на недовольство Киева из-за участия Гутерриша в саммите БРИКС

До этого министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша посетить саммит БРИКС в Казани. По мнению МИД Украины, выбор Гутерриша «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».