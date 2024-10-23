Захарова прокомментировала планы Польши о высылке российского посла

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя намерения Польши отказаться от требования выплаты репараций от Германии и выслать из страны посла РФ Сергея Андреева, отметила, что в конце первой четверти ХХI века "ложь называется правдой".

Дипломат обратила внимание на слова главы МИД Польши Радослава Сикорского, который заявил, что Польша не собирается требовать выплаты репараций от Германии за причиненный за годы Второй мировой войны ущерб и добавил, что Варшава подумывает о высылке российского посла.