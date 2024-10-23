Путин заявил о росте товарооборота с Китаем

Товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив. Об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС Владимир Путин.

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«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия», — сказал глава государства.

Си Цзиньпин и Путин обсудят отношения России и Китая в Казани

Путин также подчеркнул, что с января по август 2024 года товарооборот между двумя странами вырос на 4,5 процента.

Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани.