Путин заявил о росте товарооборота с Китаем
Товарооборот между Россией и Китаем продолжает расти, несмотря на исходящий извне негатив. Об этом в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита БРИКС Владимир Путин.
«После прошлогоднего рекорда во взаимной торговле Россия и Китай, несмотря на негативное внешнее воздействие, сохраняют динамику экономического роста, экономического взаимодействия», — сказал глава государства.
Си Цзиньпин и Путин обсудят отношения России и Китая в Казани
Путин также подчеркнул, что с января по август 2024 года товарооборот между двумя странами вырос на 4,5 процента.
Ранее Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию на Украине и международную обстановку в целом на переговорах на полях саммита БРИКС в Казани.
«[Переговоры прошли] очень откровенно, по-деловому, конструктивно, конкретно. Обсуждались конкретные вопросы», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.