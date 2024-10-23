Путин встретится с президентами Ирана и Турции, премьером Эфиопии

Президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС сегодня проведет двусторонние встречи: с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом.

© РИА Новости

С Пезешкианом российский лидер встретится второй раз за месяц, ранее они виделись на форуме в Ашхабаде 11 октября, где обсудили обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке. Как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин в процессе сегодняшней беседы затронет тему подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном, который охватывает все сферы двустороннего сотрудничества.

Путин: РФ и КНР увеличивают товарооборот даже при негативном внешнем воздействии

С Эрдоганом Путин встречается второй раз за год, но по телефону лидеры общались в этом году шесть раз. Сегодня они планируют обсудить перспективы развития торгово-экономических связей, а также проект создания международного газового хаба на территории Турции.

С премьером Эфиопии Путин встречается впервые в этом году. До этого они виделись в июле прошлого года, когда Абий Ахмед приезжал в Санкт-Петербург на саммит Россия - Африка.

Возможны и другие встречи Путина на полях саммита. Марафон двусторонок в Казани начался у российского лидера во вторник и продолжится также в четверг. Как ожидается, президент РФ побеседует со всеми главами делегаций, участвующих в саммите.

Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Иран и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. Турция не является членом БРИКС, но, как ранее заявлял Эрдоган, "искренне хочет развивать сотрудничество с объединением". Глава МИД Турции Хакан Фидан также подтверждал интерес Анкары к присоединению к БРИКС.