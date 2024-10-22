Захарова прокомментировала угрозу Польши выслать посла России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания главы польского внешнеполитического ведомства Радослава Сикорского о возможной высылке российского посла. Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 22 октября, польский дипломат заметил, что не исключает высылку российского посла, «если диверсионные акты будут продолжаться». Он уточнил, что ранее во Вроцлаве был задержан диверсант, готовивший поджоги «по заданию российских спецслужб».

«Больше глава МИД Польши ничего и не умеет», — отметила Захарова.

В МИД Польши не исключили высылки российского посла

Напомним, что Варшава ранее неоднократно высылала российских дипломатов. Так, в марте 2022 года персонами нон грата были объявлены 45 сотрудников дипмиссии РФ в Польше.