Песков привел подробности переговоров Путина и Си Цзиньпина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, о чем вели переговоры Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью Пескова журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, во время встречи Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС в Казани они обсуждали несколько тем, среди которых был вопрос отношений России и Китая с коллективным Западом. Песков также добавил, что им «было чем поделиться» в текущих условиях, когда «Запад посягает на интересы наших стран».

«С коллективным Западом они (отношения — прим. ред.) затрагивались. Дело в том, что и на наши интересы посягают, и на интересы Китая посягают, поэтому здесь было, чем поделиться», — рассказал он.

Напомним, что переговоры Путина и Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС продлились около часа.