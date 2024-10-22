Песков: на переговорах Путина и Си Цзиньпина Украине уделили немало времени

На встрече в Казани президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись мнениями по ситуации на Украине и международной обстановке в целом. Об этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

По словам Пескова, переговоры прошли очень откровенно и по-деловому, конструктивно и конкретно. Теме Украины было уделено «в целом немало времени».

«По международной обстановке было констатировано существенное совпадение позиций и подходов в отношении того, что происходит в мире», — сказал Песков.

По его словам, на встрече было вновь подтверждено привилегированное стратегическое партнерство России и Китая. Стороны обсудили и повестку дня саммита БРИКС.

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22 октября стало известно, что страны — участницы БРИКС согласовали формулировку по Украине, которая войдет в итоговую декларацию саммита в Казани. Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков заявил, что она «не вызывает ни у кого возражений».