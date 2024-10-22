Общий подход стран объединения БРИКС по конфликту на Украине, который будет включен в итоговую декларацию саммита, согласован. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Lenta.ru

«Общая позиция, общий подход, который удалось согласовать для включения в декларацию», — заявил Ушаков в эфире Первого канала. Он подчеркнул, что согласованная формулировка не вызвала возражений среди членов БРИКС. Ura.Ru

Ранее премьер-министр Нарендра Моди заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС заявил, что Индия выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готова оказать любое содействие для завершения боевых действий. Газета.Ru