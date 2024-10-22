Си Цзиньпин выбрал китайскую машину для передвижения по Казани
Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал китайский лимузин Hongqi для передвижения по Казани. Об этом пишет РИА Новости.
Во вторник, 22 октября, президент России Владимир Путин провел серию международных контактов на полях саммита БРИКС. В первый день саммита глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.
По данным агентства, Си Цзиньпин приехал на переговоры с российским президентом на китайском лимузине Hongqi. Эта же машина встречала зарубежного лидера в аэропорту.
Вместе с тем, Моди, Рамафоса, а также президент Нового банка развития Дилма Роуссефф пользовались для поездок по Казани российским Aurus.
Ранее сообщалось, что лидеры Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии уехали с саммита глав СНГ на машинах марки Aurus.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, выбрал для передвижения лимузин «Майбах».