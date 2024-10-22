Си Цзиньпин выбрал китайскую машину для передвижения по Казани

Председатель КНР Си Цзиньпин выбрал китайский лимузин Hongqi для передвижения по Казани. Об этом пишет РИА Новости.

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Во вторник, 22 октября, президент России Владимир Путин провел серию международных контактов на полях саммита БРИКС. В первый день саммита глава государства встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой.

По данным агентства, Си Цзиньпин приехал на переговоры с российским президентом на китайском лимузине Hongqi. Эта же машина встречала зарубежного лидера в аэропорту.

Вместе с тем, Моди, Рамафоса, а также президент Нового банка развития Дилма Роуссефф пользовались для поездок по Казани российским Aurus.

Ранее сообщалось, что лидеры Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Белоруссии уехали с саммита глав СНГ на машинах марки Aurus.

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, выбрал для передвижения лимузин «Майбах».