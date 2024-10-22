В Госдуме поддержали профилактические беседы в школах на тему квадробинга

Идея проводить профилактические беседы в школах о вреде квадробинга правильная, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметила, что нельзя закапывать голову в песок. Но, уточнила она, учителям важно подобрать правильные слова, потому что тема непростая для обсуждения.

Понятно, что не закопать голову в песок. Очевидно, что такая проблема существует. Мы видим, что в магазинах продаются костюмы квадроберов, дети прыгают со скамейки на скамейку и так далее. Поэтому не говорить об этом в школах нельзя. Другое дело, какими словами, потому что тема непростая для обсуждения, — пояснила депутат.

Буцкая обратила внимание, что у такого увлечения есть достаточно серьезное второе дно. Так, по ее словам, все начинается с игры, а потом ребенка могут «засосать» в деструктивные организации, которые побуждают преступать человеческие законы. Как отметила парламентарий, ребенок будет заниматься тем, что в него вложат.

А дальше, что вложат в ребенка, тем он и будет заниматься. Понятно, что не во благо его жизни и здоровью, поэтому обсуждать с детьми эту тему надо. Невозможно сделать вид, что ничего не происходит. Мне кажется, и от федерального министерства точно должны быть некие рекомендации, чтобы не было самодеятельности, — заключила Буцкая.

Ранее сообщалось, что в российских школах учащимся и их родителям начали рассказывать о негативном влиянии квадробинга. Профилактические беседы проводят сами педагоги. Также перед школьниками выступают приглашенные психологи или инспекторы по делам несовершеннолетних.