Путин предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС

Список государств-партнеров БРИКС важно зафиксировать в итоговой декларации саммита в Казани. С таким предложением выступил президент России Владимир Путин в ходе заседания в узком составе, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Российский лидер напомнил, что на саммите объединения в Йоханнесбурге участники договорились разработать модальности и категории государств-партнеров БРИКС и сформировать список стран на получение такого статуса.

«Решение на этот счет важно отразить в итоговой казанской декларации», — сказал Путин.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что тринадцать стран сейчас претендуют на статус государств-партнеров БРИКС. Он отметил, что эта тема является предметом консультаций между делегациями.