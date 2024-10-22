В США анонсировали "сильные" антироссийские санкции

США на следующей неделе введут новый пакет санкций против России. Об этом заявила министр финансов США Джанет Йеллен, передает РИА Новости.

«На следующей неделе мы представим сильные новые санкции, преследующие тех, кто способствует военной машине Кремля, включая посредников в третьих странах», — сказала Йеллен.

Она добавила, что США продолжают бороться и с обходом антироссийских санкций.

В России отреагировали на желание ЕС ужесточить санкции

Накануне стало известно, что страны ЕС начнут в январе в ускоренном темпе разрабатывать 15-й пакет санкций против России, направленный против российского экспорта энергоносителей, главным образом против сжиженного природного газа (СПГ). Подчеркивается, что дискуссии в Евросоюзе о том, как нанести удар по российской экономике, тормозит Венгрия, которая в текущий момент председательствует в Совете ЕС.