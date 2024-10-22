Песков объяснил тонкости перевода в беседах Путина с иностранными коллегами

Синхронный перевод на переговорах президента России Владимира Путина с иностранными коллегами предусмотрен, если переводчик обладает необходимой квалификацией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Если есть переводчик, который обладает необходимой квалификацией для синхронного перевода, то тогда синхронный перевод. Если в настоящий момент такого переводчика нет, то тогда последовательный», — сказал Песков. Газета.Ru

22 октября сообщалось, что в Казани на полях БРИКС начались переговоры Путина и Си Цзиньпина. Встреча проходит в Губернаторском дворце Казанского кремля. ТАСС