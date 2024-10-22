Путин отреагировал на желание лидера Бразилии пообщаться по видеосвязи

Президент Бразилии Лула да Силва настаивает на своем участии в саммите БРИКС по видеосвязи, даже несмотря на то, что в его стране будет четыре часа утра. О «негуманном» желании бразильского лидера Владимир Путин рассказал Си Цзиньпину во время двусторонней встречи в Казани. Газета.Ru

«Закончил только что разговор с президентом Бразилии господином Лулой. Как известно, он по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать», — рассказал российский лидер. При этом Путин отметил, что это не совсем гуманно по отношению к Лула да Силве из-за разницы в часовых поясах, которая от него потребует подключения в ночное время. Однако бразильский лидер заверил, что он несмотря на какие-либо ограничения намерен участвовать в саммите. Lenta.ru

Лула да Силва получил травму 20 октября, ударившись затылком при падении. Врачи порекомендовали лидеру страны избегать длительных перелетов в течение нескольких дней, поэтому глава государства отменил поездку на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября. Бразильскую делегацию возглавил глава МИД страны Мауро Виэйра. ТАСС