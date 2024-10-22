Путин рассказал, как встретил китайских туристов на территории Кремля

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что 21 октября встретил китайских туристов в музее на территории Кремля. На саммите БРИКС в Казани президент отметил, что в последние годы все больше путешественников из Китая посещают Москву, передает корреспондент NEWS.ru.

Вчера только по Кремлю передвигался. Как обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России, в Москве, в Кремле, — сказал глава государства.

Также в рамках саммита БРИКС Владимир Путин заявил, что отношения России и Китая является образцом того, как должно складываться сотрудничество стран. Он подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Пекина носит равноправный и неконъюнктурный характер.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. Лично на мероприятии будут присутствовать высшие представители КНР, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Боливии, Египта, Турции, Белоруссии, Казахстана, Конго, Азербайджана, Монголии, Палестины, Лаоса, Армении, Эфиопии, Малайзии, Республики Сербской и Киргизии.