Переговоры Путина и Си Цзиньпина продлились около часа

Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита БРИКС завершилась. Она продлилась около часа, передает корреспондент ТАСС.

В открытой части переговоров Путин констатировал, что сотрудничество Москвы и Пекина носит "равноправный, взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер". Си Цзиньпин охарактеризовал уровень двусторонних связей как беспрецедентно высокий.

Главы государств упомянули о росте товарооборота, о реализации совместных проектов в ряде отраслей, а также о развитии гуманитарных связей. Путин и Си Цзиньпин выразили желание обсудить как двустороннюю повестку, так и международную проблематику. В МИД КНР ранее анонсировали, что у лидеров состоится "глубокий обмен мнениями".