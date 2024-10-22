В МИД Польши не исключили высылки российского посла

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает высылку посла России в Варшаве Сергея Андреева. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, накануне Сикорский заявил о задержании диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Доказательств подготовки терактов он не привел, уточнили журналисты.

«Если бы мы выслали посла, то они [российская сторона] сделали бы то же самое. До этого еще не дошло, но если диверсионные акты будут продолжаться, то этого нельзя исключить», — подчеркнул глава МИД.

Ранее дипломат заявил, что министерство иностранных дел Польши приняло решение закрыть Генконсульство РФ в Познани. Он добавил, что персонал миссии будет выслан из страны.

Сикорский объявил о закрытии генконсульства РФ в Познани

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона даст на действия Варшавы «болезненный ответ».