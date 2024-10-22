Посла ФРГ вызвали в МИД РФ

Посол ФРГ вызван в МИД РФ, ему заявлен протест в связи с созданием штаба морского командования НАТО на востоке страны, заявили в МИД РФ.

Вашингтон, Брюссель и Берлин должны осознавать, что расширение военной инфраструктуры НАТО на территорию бывшей ГДР будет иметь самые негативные последствия и не останется без соответствующего ответа с российской стороны.

В регионе Балтийского моря начал работать новый командный центр НАТО