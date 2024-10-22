Политолог назвал главную отличительную особенность БРИКС

Политолог Владимир Оленченко в разговоре с Рамблером прокомментировал начало саммита БРИКС в Казани и рассказал о главной отличительной особенности данного объединения.

22 октября в Казани открылся саммит БРИКС под председательством РФ. Как сообщили в Кремле, помимо постоянных членов объединения, на форум были приглашены представители стран СНГ и государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Свое участие в мероприятии подтвердили 36 стран, 22 из них будут представлены на высшем уровне.

Саммит БРИКС в Казани — это важное и, можно сказать без преувеличения, глобальное событие, поскольку там собрались лидеры крупнейших стран мира. Организация не является каким-либо противовесом G7 [«Большой семерки»], но при она этом консолидирует те страны и те силы, которые хотели бы строить отношения на равноправной основе. И это крайне важная черта БРИКС. Члены объединения стремятся к сбалансированному развитию мировой экономики, к предсказуемым международным отношениям… Саммит БРИКС — это саммит объединения сил, которые заинтересованы в таком миропорядке, где главенствует взаимоуважение и стремление к диалогу в многоформатном режиме. Владимир Оленченко Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН

Эксперт напомнил о недавнем заявлении президента РФ Владимира Путина, согласно которому БРИКС является «не антизападным объединением, а просто не западным».

«И здесь важно понимать, что это не страны БРИКС обособляются от Запада, а Запад обособляется от нас. Ранее там проводились мероприятия, смысл которых заключался в том, чтобы либо ввести санкции, либо обособить западный мир», - отметил он.

Саммит БРИКС, в отличие от саммитов G7, не носит клубный характер, добавил эксперт.

«На саммите в Казани будут обсуждаться конкретные инструменты по улучшению координации политических и экономических связей между странами БРИКС и теми государствами, которые заинтересованы в сотрудничестве с организацией. И одним из фундаментальных моментов здесь является вопрос финансовых расчетов. Так, на саммите будет обсуждаться возможность введения единой цифровой валюты в БРИКС, которая позволит участникам объединения вести расчеты напрямую, а не через те механизмы, которые подвержены санкциям. Другим важным моментом станет как обсуждение направлений и перспектив развития стран-членов БРИКС, так и обсуждение вопросов, связанных с международной архитектурой безопасности в целом. Таким образом, можно говорить о том, что форум носит определяющий характер – он показывает, что мир уже вступил в новую реальность, где несогласные с политикой и с диктатом западных стран государства могут проводить выгодную для себя внутреннюю и внешнюю политику», - заключил специалист.

В МИД РФ ранее ответили на вопрос о приеме новых членов в БРИКС.