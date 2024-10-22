Лавров оценил заявление Тбилиси о подстрекательстве к войне с РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление властей Грузии о том, что страны Запада подстрекали Тбилиси к началу боевых действий с Россией. Об этом сообщают «Известия».

По словам Лаврова, у России нет никаких оснований не верить подобным заявлениям. Он также добавил, что слова грузинской стороны звучат убедительно, и Лавров доверяет этой информации.

«Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России, у меня нет оснований им не доверять», — заявил он.

Ранее основатель и почетный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что страны Запада предлагали бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили начать войну с Россией.