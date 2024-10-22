Рамафоса заявил, что обсудил с Путиным внутреннюю ситуацию в республике

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса заявил, что пообщается с президентом РФ Владимиром Путиным на тему внутренней ситуации в ЮАР. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы также очень рады быть здесь, чтобы рассказать <…> о том, какую работу мы провели в ЮАР», — отметил Рамафоса.

Он пояснил, что в ЮАР сформировали правительство национального единства после выборов в мае этого года. Президент республики обратил внимание, что правительство старалось «объединить страну» и стабилизировать политическую ситуацию. Рамафоса поблагодарил Путина за поддержку «во всех отношениях».

До этого у президента РФ Владимира Путина состоялся телефонный разговор президентом Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой. Переговоры российского главы государства с коллегой из ЮАР прошли по инициативе южноафриканской стороны.

Во вторник, 22 октября, Путин сделал заявление, что Россия придает большое значение укреплению связей со странами Африки.