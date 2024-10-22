Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что новый план Владимира Зеленского, предлагающий разместить на Украине «неядерные средства сдерживания», был разработан на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.

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В середине октября Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны НАТО.

The Times писала, что под «неядерными средствами сдерживания» Киев может иметь в виду создание потенциала баллистических ракет. Позже министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал некоторые идеи плана Зеленского «интересными», включая пункт о «неядерном сдерживании». Лекорню заявил, что пришло время заняться вопросом обычного сдерживания для защиты Украины.