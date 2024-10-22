В Госдуме заявили, что «план победы» Зеленского разработал Запад
Депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что новый план Владимира Зеленского, предлагающий разместить на Украине «неядерные средства сдерживания», был разработан на Западе. Об этом сообщает РИА Новости.
В середине октября Зеленский представил план, включающий пять открытых пунктов и три тайных приложения. План предполагает быстрое приглашение Украины в НАТО, продолжение атак по территории России, размещение на Украине «неядерных средств сдерживания», усиление санкций и инвестиции в украинские металлы, а также применение опыта ВСУ для усиления обороны НАТО.
The Times писала, что под «неядерными средствами сдерживания» Киев может иметь в виду создание потенциала баллистических ракет. Позже министр обороны Франции Себастьян Лекорню назвал некоторые идеи плана Зеленского «интересными», включая пункт о «неядерном сдерживании». Лекорню заявил, что пришло время заняться вопросом обычного сдерживания для защиты Украины.
«Это лишний раз подтверждает, что на самом деле план писали в Париже, Берлине, Лондоне под руководством США. Странные люди. Зачем тратить время и обсуждать то, что сами создавали, советовали и подсказывали киевскому режиму?» - так Ивлев прокомментировал заявления французского министра.