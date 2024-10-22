Песков подчеркнул отсутствие у БРИКС взаимных обязательств

Страны БРИКС нацелены на обеспечение взаимных интересов, а не противостояние с другими странами, и не имеют обязывающих документов, характерных для Евросоюза (ЕС), заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с «Известиями» Песков подчеркнул, что страны БРИКС, в отличие от ЕС, не имеют взаимных обязательств, передает РИА «Новости». По его словам, это объединение государств, которое стремится обеспечить взаимные интересы участников. Песков отметил, что в БРИКС отсутствует устав или хартия, которые бы объединяли страны определенными правилами, и напомнил, что это скорее группа стран, разделяющих общие ценности и ориентиры.

Представитель Кремля также отметил, что страны БРИКС поддерживают универсальную модель взаимоотношений без моноцентризма, основываясь на взаимном уважении и выгоде. В отличие от ЕС, имеющего уставные документы и четкие правила, обязывающие участников, БРИКС не стремится к «дружбе против» кого-либо.

На просьбу уточнить позицию БРИКС, Песков подчеркнул, что сотрудничество в объединении не нацелено против иных стран или моделей.

«Единственная цель, которая преследуется, это именно взаимные интересы участников», – заявил Песков.

Напомним, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС, где у него запланированы двусторонние встречи и неформальный обед с главами делегаций. Премьер Индии Нарендра Моди подчеркнул значимость саммита БРИКС для мира, а президент Ирана заявил о «конце эры» США благодаря БРИКС.