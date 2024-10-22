Госдума одобрила запрет посредничества при оценке знаний языка у мигрантов

Проект запрета посредничества при сдаче мигрантами экзамена по русскому языку приняли в I чтении. Это следует из карточки законопроекта в базе Государственной думы.

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Из текста документа, который одобрила дума, следует, что сертификат на знание языка будет выдаваться исключительно аккредитованными организациями, список которых будет регулировать правительство России.

В пояснительной записке к проекту утверждается, что в после периода, когда экзамен могли проводить посредники, в России выявили многочисленные случаи незнания мигрантами языка, а также возбуждены уголовные дела о мошенничестве при проведения экзамена. Отмечается, что закон был поддержан Минюстом, Минобранаки, Генпрокуратурой и Следственным комитетом.