Путин прокомментировал отношения РФ и Китая

Отношения России и КНР являются образцовыми для современного мира. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на полях проходящего в Казани саммита БРИКС, передает ТАСС.

По его словам, за минувшие 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

Си Цзиньпин и Путин обсудят отношения России и Китая в Казани

«Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — сказал российский лидер.

Накануне в Казани прошли переговоры Путина и Си Цзиньпина. В частности, они обменялись мнениями по ситуации на Украине и международной обстановке в целом. Встреча состоялась в Губернаторском дворце Казанского кремля.

Лидер КНР прибыл в Казань днем 22 октября. Его угостили чак-чаком сразу после того, как он вышел из самолета.

Казанский саммит БРИКС начался 22 октября. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября.

Ранее Путин заявил, что Россия и Китай стали союзниками «во всех смыслах этого слова».