Запад выбрал Грузию как страну, которую можно превратить в очаг противостояния с Россией. Для этого будут стремиться к дестабилизации в стране, как это происходит со многими другими государствами, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Газета.Ru

«Мы видим, как далеко Запад простирает свои руки в попытках оказать влияние на избирательную кампанию в Грузии, а выбирать для борьбы с Россией страны постсоветского пространства Западу особенно важно», — заявил депутат. По его словам, коллективный Запад для реализации своей политики прибегает к различным методам: от прямого военного вмешательства до искусственных протестов и цветных революций, которые приводят к свержению действующих правительств и замене их угодными Западу. RT на русском

Ранее основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили признался, что на Западе экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией. ТАСС