Первый день саммита БРИКС проходит в Казани во вторник, 22 октября.

Более 20 мировых лидеров и свыше 30 делегаций участвуют в 16-ом саммите БРИКС - одном из главных экономических, политических и культурных событий в России за последнее десятилетие.

За прошедший год объединение БРИКС значительно расширилось и заручилось поддержкой мирового большинства. На сегодняшний день в странах организации живет почти половина населения планеты, а на их долю приходится более трети мирового ВВП.

В последний день саммита пройдет встреча в формате "БРИКС плюс/аутрич" с участием мировых лидеров и глав Евразийского экономического союза,

Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и многих других.

Среди тех, кто подтвердил свое участие, - лидеры России, Китая, Индии и ЮАР