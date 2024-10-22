В России опровергли заявления о вмешательстве страны в выборы в Молдавии
Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано Молдавии прошли при вмешательстве России. По его словам, за несколько месяцев до выборов со стороны российских доверенных лиц оказывались попытки повлиять на голосование. В России опровергли эти обвинения.
Так, сообщения о вмешательстве России в выборы в Молдавии опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Мы категорически отвергаем эти обвинения», — сказал он в ответ на вопрос журналистов об обвинениях во вмешательстве России в выборы в другой стране.
Песков также добавил, что в Молдавии оказывают давление на сторонников развития отношений с Россией и не позволяют им иметь свои собственные политические силы.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала бездоказательными заявления о вмешательстве страны в молдавские выборы и подчеркнула, что влияние на голосование оказывал Запад.
«Нашу страну бездоказательно обвиняли во вмешательстве во внутренние дела Молдавии и попытках повлиять на волеизъявление граждан республики. Кульминацией развязанной Кишиневом масштабной антироссийской кампании стало решение под надуманным предлогом открыть в России, где, по разным оценкам, проживает от 300 до 500 тысяч молдавских граждан, только два участка для голосования. При этом в США и Западной Европе их было организовано порядка двухсот», — сказала Захарова.
Заявление Петера Стано взывало средний интерес у российских СМИ. Его слова опубликовали порядка 20 СМИ, в том числе и федерального уровня, такие как РБК, РИА Новости и ТАСС.
Слова Петера Стано также достаточно широко распространились в соцсетях. Однако многие из последних публикаций иронично намекают, что чиновник не прав.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».