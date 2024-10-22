Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что идея министра обороны Франции Себастьяна Лекорню разместить силы неядерного сдерживания на Украине станет финалом для украинского государства. RT на русском

«Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности», — уверен Шеремет. News.ru

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. Так он прокомментировал «план победы» Владимира Зеленского. Российская газета