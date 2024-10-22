Реализация предложения главы минобороны Франции Себастьяна Лекорню о размещении на территории Украины сил неядерного сдерживания станет финалом для Киева.

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Об этом во вторник, 22 октября, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

— Озвученный план «победы» украинским диктатором и все связанные с ним предложения и инсинуации являются публичной росписью в своем бессилии в противостоянии с Россией, желанием оттянуть время и станут финалом для украинской государственности, — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял так называемый план победы президента Украины Владимира Зеленского. Он охарактеризовал украинского лидера как «больного наркоублюдка» и отметил, что его план сводится, по сути, к единственному пункту, а именно к приглашению Украины в НАТО. Он предположил, что через десять лет страну выбросят на свалку, после того как члены альянса подвергнут ее длительным и жестоким издевательствам и насилию.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о скором урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Могут ли слова украинского лидера говорить о том, что конфликтующие страны придут к мирному соглашению, «Вечерняя Москва» выясняла с экспертом.