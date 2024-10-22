Си Цзиньпин оценил роль Татарстана в подготовке саммита БРИКС

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил роль Татарстана в подготовке саммита глав государств БРИКС во время беседы с главой республики Рустамом Миннихановым по прилете в аэропорт Казани.

"Я давно ожидал визита в вашу республику. Спасибо за встречу. Вы много очень хорошей работы для подготовки саммита в Казани [провели]", - сказал он, обращаясь к Минниханову, следует из видео, распространенного пресс-службой главы Татарстана.

Шестнадцатый саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.