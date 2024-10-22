В Бразилии выступили за поэтапное расширение БРИКС

Странам БРИКС необходимо постепенно приглашать новых членов в состав организации, оценивая возможный вклад каждого из них в работу сообщества.

Такое мнение выразил специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим.

"Нам [БРИКС] нужно двигаться постепенно. Нет смысла пополнять наши ряды потоком государств, иначе вскоре появится новая G-77 (действующая в рамках ООН организация развивающихся государств "Группа 77" - прим. ТАСС)", - сказал он местному телеканалу CNN Brasil.

По словам политика, членам БРИКС необходимо "тщательно изучить вопрос вступления новых стран" и оценить тот вклад, который возможные участники могли бы привнести в работу объединения.

"Должно быть стратегическое видение того, как БРИКС должна расширяться, - заявил Аморим. - Важно помнить, что в мире напряженная обстановка, ситуация может перерасти в мировую войну. Поэтому критерии приема важнее, чем сама страна".

Ранее президент России Владимир Путин выразил убеждение, что БРИКС имеет стабильные и надежные перспективы, так как участников объединяют общие ценности.

БРИКС основана в 2006 году, в 2011-м к первоначальному составу (Бразилия, Россия, Индия и Китай) присоединилась ЮАР. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками организации 1 января 2024 года. В этот же день председательство в БРИКС перешло к РФ. Оно продлится до конца 2024 года и включает более 200 мероприятий, которые имеют широкую тематику. Главным событием станет саммит БРИКС в Казани 22-24 октября.