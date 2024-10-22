Президент ЮАР Рамафоса угостился чак-чаком и караваем в Казани

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыль в Казань для участия в саммите БРИКС. Как сообщает Ruplty, после схода с трапа самолета он угостился чак-чаком, караваем и отметил красоту встречающих девушек.

Рамафосу встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Он пожелал южноафриканскому президенту хорошего пребывания и удачной работы в Казани. Также Минниханов предложил ему угоститься, объяснив, что каравай — это русское традиционное блюдо, а чак-чак — традиционная татарская сладость.

«Это отлично», — сказал президент ЮАР, комментируя вкус угощений.

Сегодня у Рамафосы запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. РФ председательствует в организации с 1 января. Год начался с присоединения к объединению новых членов. Сейчас кроме РФ, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР в него входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. В рамках председательства Москва организует более 200 политических, общественных и экономических мероприятий.