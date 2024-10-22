Си Цзиньпин и Путин обсудят отношения России и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин обсудит в Казани с президентом России Владимиром Путиным российско-китайские отношения и международные вопросы.

Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать предстоящую встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Казани.

"Главы государств Китая и России будут иметь возможность встретиться [в ходе саммита] и провести глубокий обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам", - сказал Линь Цзянь.

22 октября президент России Владимир Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином, сообщил в понедельник журналистам помощник главы РФ Юрий Ушаков.

16-й саммит БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран. В числе иностранных лидеров, которые прибудут в Казань, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Лаоса Тхонглун Сисулит.