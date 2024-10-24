Посол РФ раскрыл особенности соглашения России и КНДР

s1ap7ha7boo7ych33ksДоговор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР отличается от военных союзов между западными странами. Об этом в интервью газете Chosun заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев.

"Россия и КНДР подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который по своей сути отличается от союзных договоров, заключаемых между западными странами", - сказал посол.

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Он привел содержание статьи, в которой, в частности, говорится, что стороны оказывают друг другу помощь, если одна из них подверглась вооруженному нападению и оказалась таким образом в состоянии войны. В том пункте также указывается, что помощь оказывается в соответствии со статьей 51 Устава ООН и национальным законодательством.

"Если никто не собирается нападать на КНДР, то, соответственно, нет необходимости задействовать положения данной статьи", - добавил Зиновьев.

Президент РФ Владимир Путин внес на ратификацию в Госдуму договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР 14 октября.

Отвечая на другой вопрос, посол также отметил, что напряженность на Корейском полуострове растет из-за действий "США и их союзников, которые проводят непрекращающиеся военные учения, привносят в союз США и Республики Корея ядерную составляющую, работают над созданием военного треугольника США - Республика Корея - Япония".

"При этом сотрудничество России и КНДР является фактором, укрепляющим мир и стабильность в данном регионе, поскольку снижает риски военного конфликта", - добавил посол.

Россия привержена дипломатическому урегулированию ситуации на Корейском полуострове на основе принципа неделимой безопасности и готова играть конструктивную роль, указал он.