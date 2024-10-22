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Посол России пообещал помощь Москвы Минску в ходе выборов-2025

Москва окажет Минску помощь в случае попыток дестабилизации ситуации в ходе президентских выборов в 2025 году. Об этом заявил посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов, пишет РИА Новости.

РФ пообещала помощь Москвы Минску в ходе выборов-2025
© РИА Новости

По его словам, белорусские правоохранители и спецслужбы прекрасно справляются со своими задачами.

«Но если потребуется — Россия в рамках своих обязательств, безусловно, окажет помощь и поддержку, о которой нас попросит наш ближайший союзник и стратегический партнер», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что профильные ведомства России и Белоруссии постоянно обмениваются данными о любых потенциальных угрозах.

Ранее президент Александр Лукашенко пообещал, что выборы главы государства в Белоруссии пройдут «чисто и аккуратно». Выборы президента соседней республики должны пройти не позднее 20 июля 2025 года.

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